Mercato - Barcelone : Luis Suarez sort du silence pour son avenir !

22 août 2020

Avec le grand ménage au FC Barcelone qui se profile, il est notamment question d’un départ de Luis Suarez. Interrogé sur son avenir, le Pistolero a fait le point.

La claque reçue par le FC Barcelone en Ligue des Champions. Quique Setien et Eric Abidal ont été remerciés tandis que Ronald Koeman est arrivé sur le banc de touche. Mais des têtes vont encore tomber et le grand ménage devrait être effectué au sein de l’effectif blaugrana. Actuellement, les débats concernent principalement Lionel Messi. Néanmoins, d’autres cadres du Barça sont aussi en danger à l’instar de Sergi Busquets, Jordi Alba ou Luis Suarez. A 33 ans, l’Uruguayen est clairement sur le déclin. Et alors que les Blaugrana souhaitent préparer l’avenir avec l’arrivée de Lautaro Martinez (Inter Milan), cela pourrait aussi passer par un départ de Suarez, qui n’entrerait visiblement pas dans les plans de Koeman.

« Je veux le meilleur pour le club »