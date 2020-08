Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman va mettre Sergio Busquets en danger !

Publié le 22 août 2020 à 4h30 par T.M.

Alors qu’un grand ménage se prépare au FC Barcelone, Sergio Busquets serait notamment en danger. Et ce ne sont pas les derniers propos de Ronald Koeman qui devraient rassurer l’Espagnol…

La saison prochaine, le FC Barcelone version Ronald Koeman affichera un visage bien différent. Un grand renouvellement de l’effectif serait à prévoir et même les gros cadres seraient en danger. Actuellement, tous les regards se tournent vers Luis Suarez, mais un départ pourrait aussi intervenir pour Jordi Alba ou encore Sergio Busquets. A 32 ans, l’Espagnol a été la pierre angulaire du Barça. Mais les années ont passé et désormais, l’avenir se nomme Frenkie De Jong. Utilisé comme relayeur cette saison, le Néerlandais s’est avant tout révélé devant la défense à l’Ajax Amsterdam et avec les Pays-Bas, là où évolue Busquets. Un poste où Koeman a bien l’intention de faire évoluer De Jong.

« C’est là qu’il jouera aussi à Barcelone »