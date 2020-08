Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman, la révolution néerlandaise !

Publié le 21 août 2020 à 14h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 21 août 2020 à 14h37

Après une terrible débâcle subie face au Bayern Munich en Ligue des Champions il y a une semaine, l’heure est maintenant venue pour le FC Barcelone de se relever et d’entamer sa reconstruction. Et sous l’égide de son nouvel entraîneur Ronald Koeman, celle-ci semble prendre un fort accent néerlandais.

L’humiliation historique du FC Barcelone face au Bayern Munich (8-2) en quart de finale de la Ligue des Champions a déjà eu pour conséquence un changement d’entraîneur. Exit Quique Setién, arrivé l’hiver dernier en lieu et place d’Ernesto Valverde, place désormais à Ronald Koeman. Ce dernier a choisi de quitter son poste de sélectionneur national des Pays-Bas pour faire son grand retour au Barça, lui qui y a évolué en tant que joueur entre 1989 et 1995. Et le moins que l’on puisse dire est que ce retour chez les Blaugrana s’annonce mouvementé pour le technicien de 57 ans. En effet, Ronald Koeman aura la lourde tâche d’ouvrir un nouveau cycle dans ce FC Barcelone qui s’est trop longtemps reposé sur ses acquis, en plus de commettre de nombreuses erreurs dans son recrutement ces dernières années. Dans cette optique de nouveau départ, plusieurs joueurs cadres sont annoncés sur le départ, de Sergio Busquets à Luis Suarez en passant par Jordi Alba. Parallèlement, l’ouverture d’un nouveau cycle va naturellement de pair avec l’arrivée de nouveaux visages dans l’effectif. Et visiblement, Ronald Koeman souhaite attirer bon nombre de ses compatriotes dans cette perspective.

Donny van de Beek et Georginio Wijnaldum, les nouveaux hommes forts au milieu ?

Avec les départs probables d’Ivan Rakitic ainsi que d’Arturo Vidal cet été à un an du terme de leur contrat, tout en sachant que l’avenir de Sergio Busquets est loin d’être assuré, le FC Barcelone risque de n’avoir d’autres choix que d’enrôler de nouveaux joueurs pour son entrejeu. Pour l’heure, en comptant ces trois départs potentiels, le milieu du Barça est composé de Frenkie de Jong, Riqui Puig, Miralem Pjanic, Pedri et Carles Aleña, de retour d’un prêt de six mois au Real Betis. Trop peu et trop léger pour un club de l’envergure des Blaugrana , chose qui a conduit Ronald Koeman à scruter le marché en quête d’un ou deux renforts. Et l’un de ses choix préférentiels se nomme Donny van de Beek. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le coach néerlandais apprécie particulièrement le profil de son compatriote évoluant à l’Ajax Amsterdam, tant et si bien qu’il pourrait en faire l’une de ses recrues prioritaires au cours des prochaines semaines. Cette tendance a par la suite été confirmée par plusieurs médias espagnols et néerlandais. Du reste, l’international néerlandais ne serait pas l’unique joueur désiré par Ronald Koeman, puisque ce dernier se verrait bien attirer le Georginio Wijnaldum (Liverpool) selon les informations de Sky Sports .

Memphis Depay, la première star offensive de l’ère Ronald Koeman ?