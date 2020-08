Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quelle sera la première grande victime de Koeman ?

Publié le 21 août 2020 à 20h01 par La rédaction mis à jour le 21 août 2020 à 22h55

Tout juste nommé entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman va se pencher sur le mercato et devrait bien mener une petite révolution au sein de son vestiaire. Mais quel joueur partira en premier ?

A l'issue d'une saison marquée par un fiasco en Ligue des Champions avec une humiliation subie contre le Bayern Munich (2-8), le FC Barcelone s'apprête à vivre une fin d'été mouvementée. Pour commencer, Ronald Koeman a remplacé Quique Setién sur le banc du Barça et le technicien allemand semble bien décider à mener une petite révolution au sein de son vestiaire. Présent en conférence de presse, il a d'ailleurs confirmé qu'il faudrait prendre des décisions importantes : « Il y a des joueurs d'un certain âge pour lesquels il y a des doutes sur leur rendement, mais il faut respecter tout le monde. Nous recherchons le meilleur pour le club, mais s'il faut prendre des décisions, nous les prendrons. Tout est allé très vite, depuis nous avons commencé à travailler et à parler sur certaines décisions qu'il faudra vendre. Mais je ne donnerai pas de noms, par respect pour les joueurs . » Mais quel sera le premier grand nom à partir ?

Un grand coup de balai préparé par Koeman ?

En effet, le FC Barcelone préparerait un énorme coup de balai puisque plusieurs cadres ne donner plus satisfaction et leur départ permettrait de réaliser d'importantes économies sur la masse salariale. Ainsi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez, Gerard Piqué, Ivan Rakitic ou encore Sergi Roberto sont annoncés sur le départ. D'autres indésirables ne seront également pas retenus comme Philippe Coutinho, Nelson Semedo ou encore Samuel Umtiti. Et puis il y a le cas Lionel Messi. Lassé par la situation, l'Argentin souhaiterait partir, mais bien évidemment, la direction catalane préférerait conserver son sextuple Ballon d'Or. Dans tous les cas, la fin de l'été du FC Barcelone s'annonce très chaude.



Selon vous, quel grand nom quittera le FC Barcelone en premier cet été ?