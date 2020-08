Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi ferme déjà une porte pour son avenir !

Publié le 21 août 2020 à 15h45 par H.G.

Alors qu'il souhaiterait quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi aurait déjà pris la décision d’écarter l’un de ses courtisants.

Exténué au FC Barcelone, Lionel Messi aurait pris la décision de claquer la porte de son club de toujours. L’énième contre-performance du Barça face au Bayern Munich en Ligue des Champions (8-2) aurait été la goutte d’eau faisant déborder le vase pour l’international argentin, et cela d’autant plus que la saison 2019-2020 a été marquée par de nombreuses polémiques institutionnelles ainsi que des conflits ouverts entre les joueurs et leur direction. Ainsi, Lionel Messi souhaiterait maintenant voguer vers des jours meilleurs, mais il ne serait pas prêt à aller n’importe où pour autant.

L’Inter ne serait pas une option pour Lionel Messi !