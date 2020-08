Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un clash à venir entre le Barça et Luis Suarez ?

Publié le 21 août 2020 à 13h30 par H.G.

Dans un contexte où le FC Barcelone souhaiterait entreprendre un profond renouvellement de son effectif, Luis Suarez est annoncé avec insistance sur le départ du club catalan. Problème, l’international uruguayen ne souhaiterait pas s’en aller et commencerait à sérieusement s’agacer de sa situation.

L’humiliation historique du FC Barcelone en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2) pourrait avoir de lourdes conséquences sur l’effectif de l’écurie catalane. Et pour cause, la direction du Barça souhaiterait faire un grand ménage dans son effectif cet été en se débarrassant de certains de ses cadres vieillissants et moins performants que par le passé. Dans cette optique, des joueurs comme Jordi Alba, Sergio Busquets, mais surtout Luis Suarez sont annoncés sur le départ. Arrivé en 2014 en provenance de Liverpool, l’attaquant uruguayen n’est plus que l’ombre de lui-même depuis maintenant plusieurs mois à cause d’un net déclin physique, bien qu’il soit toujours en mesure d’inscrire épisodiquement de superbes réalisations. Ainsi, le Pistolero est annoncé avec insistance sur le départ, et cela pourrait rendre une fière chandelle à Ronald Koeman dans sa quête de renforts estivaux.

Le FC Barcelone a une idée en tête pour tirer profit du départ de Luis Suarez…

Depuis la nomination de Ronald Koeman sur le banc barcelonais, le FC Barcelone semble en effet être en train de prendre un accent néerlandais quand on regarde les noms étudiés par la direction catalane pour renforcer l’effectif. Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité, le profil de Donny van de Beek est particulièrement apprécié par Ronald Koeman, une information qui a été confirmée aussi bien par des médias espagnols que néerlandais. Parallèlement, le Barça a été annoncé sur les traces de joueurs tels que Memphis Depay (OL) ou Georginio Wijnaldum (Liverpool), tout en ayant un oeil sur Nicolas Tagliafico et André Onana qui évoluent à l’Ajax Amsterdam. Et ça tombe bien, puisque les Lanciers et leur directeur sportif Marc Overmars aimeraient vivement pouvoir rapatrier Luis Suarez prochainement, que ce soit dès cet été ou à l’été 2021 lorsqu’il arrivera à la fin de son contrat chez les Blaugrana . Ainsi, aux yeux de Mike Verweij, journaliste du Telegraaf , l’hypothèse de voir un échange de joueurs entre le FC Barcelone et l’Ajax Amsterdam ne serait pas à écarter. L’Uruguayen pourrait ainsi servir de monnaie d’échange afin d’attirer certains joueurs des pensionnaires de la Johan Cruyff Arena, que ce soit Donny van de Beek, Nicolas Tagliafico et/ou André Onana. Cependant, pour que cela se réalise, encore faut-il que Luis Suarez comprenne que son cycle au FC Barcelone est terminé et qu’il accepte de s’en aller. Et c’est justement là que le bât blesserait…

… mais l’Uruguayen ne compte absolument pas s’en aller dès maintenant !