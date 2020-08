Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte pourrait s'ouvrir pour Koeman avec ce joueur de Liverpool !

Publié le 21 août 2020 à 13h15 par La rédaction

Ronald Koeman s’active pour le mercato estival des Blaugrana, et viserait notamment Georginio Wijnaldum, dont le contrat à Liverpool expire en 2021. Une affaire encore loin d'être réglée.

Tout juste nommé à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman entreprend de reconstruire une équipe en bout de cycle. Pour cela, un dégraissage massif est prévu, et un recrutement à l’accent néerlandais pourrait avoir lieu. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas souhaiterait s’appuyer sur des joueurs qu’il connaît et qu’il a côtoyé. Il suivrait ainsi les situations de Donny Van de Beek (Ajax) et de Memphis Depay (OL). En fin de contrat l’été prochain, Georginio Wijnaldum serait également une cible du néo-entraîneur blaugrana .

Le Barça veut Wijnaldum !