Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce message énigmatique de Suarez sur son avenir…

Publié le 21 août 2020 à 18h45 par Th.B.

Annoncé sur le départ pour l’Ajax Amsterdam notamment, Luis Suarez pourrait rapidement faire ses valises. Et l’attaquant du FC Barcelone a publié un message sur les réseaux sociaux concernant la suite de sa carrière.

Et si Luis Suarez quittait le FC Barcelone à un an de la fin de son contrat ? Il y a quelques mois, la question ne se posait même pas tant El Pistolero était un membre indéboulonnable de l’effectif culé. D’ailleurs, son nom figurait dans la liste des joueurs intransférables du FC Barcelone. Néanmoins, une blessure qui a engendré une opération est passée par là. Depuis son retour à la compétition, Suarez a semblé plus lourd et a moins pesé sur le jeu du Barça . Lionel Messi ne semblait plus avoir son lieutenant en attaque. Et alors que Ronald Koeman a été nommé entraîneur du FC Barcelone mercredi, le technicien néerlandais ne compterait pas spécialement sur les services de Luis Suarez. D’ailleurs, l’Ajax Amsterdam et l’Atletico de Madrid auraient fait irruption dans ce dossier.

« N’oubliez jamais que vous êtes le bâtisseur de votre propre avenir »