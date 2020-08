Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau candidat pour la succession de Bartomeu ?

Publié le 21 août 2020 à 17h45 par La rédaction

Alors que Josep Maria Bartomeu est au cœur d’une gigatesque polémique concernant sa gestion du FC Barcelone, un nouveau candidat semble désormais se présenter pour prendre sa succession à la tête du Barça et pas des moindres…

Josep Maria Bartomeu ne devrait pas rempiler pour un autre mandat à la tête du FC Barcelone, en témoigne la tempête médiatique que le président traverse actuellement. Après l’humiliation et la claque reçue lors du quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich 8-2, nombreux étaient ceux qui ont pointé du doigt la gestion du club mise en place par le président Blaugrana . Les élections présidentielles, qui doivent avoir lieu en mars prochain, va enfin acter la période Bartomeu, lui qui ne peut pas cumuler un nouveau mandat à la tête du Barça. Et un nouveau candidat semble aujourd’hui se dessiner…

« La situation du Barça est un désastre »