Mercato - Barcelone : Ronald Koeman prend position pour Lionel Messi !

Publié le 21 août 2020 à 14h45 par H.G.

Alors que l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone s’écrit en pointillés, Ronald Koeman a publiquement clamé son envie de voir l’Argentin terminer sa carrière dans son club de toujours.

Tout juste nommé entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman doit composer avec un problème de taille : Lionel Messi souhaiterait quitter le club catalan. Lassé des résultats sportifs du Barça et de la gestion de Josep Maria Bartomeu, celui qu’on surnomme La Pulga songerait très sérieusement à claquer la porte. Cependant, si la situation est inquiétante pour les pensionnaires du Camp Nou, rien ne serait encore perdu. Ainsi, la direction du FC Barcelone ferait tout son possible afin de convaincre Lionel Messi de rester au club, en espérant qu’il finisse par prolonger son contrat expirant en juin 2021. Et de son côté, Ronald Koeman s’est chargé de dire tout le bien qu’il pensait de l’attaquant argentin et expliquant qu’il avait grande hâte de travailler avec lui.

« Messi, c'est Barcelone et Barcelone, c'est Messi »