Barcelone - Malaise : Koeman dévoile son plan pour régler le problème Antoine Griezmann !

Publié le 21 août 2020 à 11h15 par T.M.

Pour sa première saison au FC Barcelone, Antoine Griezmann a déçu, évoluant notamment à un poste qui ne correspond à ses qualités. Un problème que Ronald Koeman entend bien résoudre.

A Barcelone, on attendait beaucoup d’Antoine Griezmann cette saison, d’autant plus face à l’investissement de 120M€ réalisé pour le recruter. Toutefois, la première saison du Français aura été décevante en Catalogne, lui qui n’a pas réussi à trouver sa place sur le terrain. Ayant pour habitude dans un registre similaire à celui de Lionel Messi, Griezmann a finalement été exilé sur le côté gauche de l’attaque barcelonaise. Un poste qui ne lui convient clairement, lui qui n’a pas cette capacité à déborder en vitesse. Au Barça, les interrogations ont donc été nombreuses concernant le joueur de 29 ans. Et alors que le club catalan entend bien conserver Antoine Griezmann cet été, Ronald Koeman va devoir se pencher sur la question pour résoudre ce problème.

« Griezmann n’est pas un ailier traditionnel »