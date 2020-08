Foot - Barcelone

Barcelone : Ter Stegen va subir une opération !

Publié le 17 août 2020 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 17 août 2020 à 22h44

Le FC Barcelone a indiqué que Marc-André Ter Stegen allait subir une intervention médicale, à la suite d’une irritation au tendon rotulien.