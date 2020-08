Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Une première grosse décision prise contre Arthur ?

Publié le 11 août 2020 à 9h30 par H.G.

Alors qu’Éric Abidal se serait entretenu avec Arthur Melo lundi matin, le dirigeant du FC Barcelone se serait ensuite réuni avec Quique Setién pour faire un point sur la situation du jeune milieu brésilien.

Le cas Arthur Melo est devenu la dernière polémique de la saison du FC Barcelone depuis une semaine. Alors qu’il rejoindra la Juventus en fin de saison dans le cadre d’un échange avec Miralem Pjanic destiné à assainir les comptes des deux écuries, le milieu brésilien arrivé en Catalogne en 2018 a pris la décision de ne plus rejouer pour le club catalan. Rentré au Brésil pendant ses six jours de congés après la fin de saison en Liga, l’ancien joueur de Grêmio n'est pas revenu à la date convenue et a informé le Barça de sa volonté afin de rejoindre les Bianconeri dès maintenant, mécontent de son traitement par Quique Setién. Par conséquent, le FC Barcelone a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre d’Arthur Melo, qui ne souhaitait pas être transféré à la Juventus à l’origine. Et tandis qu’Eric Abidal a rencontré le joueur lundi matin afin qu’il lui explique sa position et pour faire un point sur la procédure disciplinaire en cours, le secrétaire technique du Barça se serait par la suite entretenu avec Quique Setién.

Arthur Melo à l’écart du groupe jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire !