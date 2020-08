Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce proche d’Antoine Griezmann s’inquiète !

Publié le 21 août 2020 à 3h30 par T.M.

Connaissant très bien Antoine Griezmann, Martin Lasarte a fait part de son inquiétude en voyant la situation actuelle du Français au FC Barcelone.

Alors qu’Antoine Griezmann vient d’achever sa première saison au FC Barcelone, l’heure est aux bilans. Et pour la recrue à 120M€, ils ne sont pas vraiment bons. En effet, arrivé l’été dernier, le Français a eu énormément de mal à trouver sa place dans le vestiaire blaugrana, mais aussi sur le terrain. Auteur de prestations décevantes, le champion du monde a vu les interrogations se multiplier à son sujet. Un départ n’étant pas à l’ordre du jour, Griezmann devra donc relever la tête la saison prochaine et justifier pourquoi le Barça a lâché une telle somme pour lui. Mais pour le moment, on s’inquiète plus pour l’ancien de l’Atlético de Madrid qu’on est optimiste.

« Je vois un Antoine Griezmann triste »