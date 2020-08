Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : L'appel fédérateur d'Iniesta, face à la crise...

Publié le 18 août 2020 à 7h00 par La rédaction

Véritable légende du FC Barcelone, Andres Iniesta n’est pas indifférent à la crise qui frappe actuellement le son ancien club.

L’humiliation vécue par le FC Barcelone face au Bayern Munich n’aura laissé personne indifférent et aura provoqué de nombreuses réactions. Des anciens présidents Joan Laporta et Joan Gaspar à Rio Ferdinand ou encore Manuel Neuer, la surprise est immense et les avis divergent. Si certains en profitent pour critiquer la gestion du club et conseiller à certains joueurs de partir, d’autres cherchent à encourager le club dans ces moments difficiles, comme Andres Iniesta.

« Nous sommes une équipe »