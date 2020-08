Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi risque de durer…

Publié le 22 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Comme la RAC1 l’a révélé jeudi soir, Lionel Messi aurait fait savoir à Ronald Koeman qu’il se sentait plus enclin à quitter Barcelone plutôt que de rester dans son club de toujours. Cependant, son départ n’est clairement pas acté d’après la presse ibérique.

Après la Roma, Liverpool et le 4-0 concédé face au PSG entre autres, le FC Barcelone a atteint de nouvelles profondeurs vendredi dernier lors de l’humiliation subie face au Bayern Munich (8-2). En effet, le club culé semble être arrivé à la fin d’un cycle et les choses ont déjà changé au coeur du club. En effet, Quique Setién et Éric Abidal ne sont plus les entraîneur et le secrétaire technique du FC Barcelone. Nommé mercredi, Ronald Koeman a fait savoir qu’il compter sur Messi lors de sa présentation. Mais le premier entretien entre les deux hommes ne semble pas s’être passé comme le technicien néerlandais l’escomptait.

Messi pas forcément prêt à faire ses adieux