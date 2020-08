Mercato - OM : Arabie Saoudite, McCourt... Cette nouvelle bombe sur la vente de l'OM !

Foot - Mercato - OM

Avec l'échec probable du projet de rachat mené par Mohamed Ayachi Ajroudi, l'OM pourrait toutefois être vendu prochainement puisque l'Arabie Saoudite aurait un œil sur la Ligue 1.

La vente de l'Olympique de Marseille ne cesse de faire parler depuis quelques mois. Il faut dire qu'après Al-Walid ben Talal, milliardaire saoudien, c'est Mohamed Ayachi Ajroudi qui a fait parler de lui pour racheter le club phocéen. L'homme d'affaire franco-tunisien était porteur d'un projet, avec Mourad Boudjellal, qui semble toutefois avoir pris du plomb dans l'aile face à l'intransigeance de Frank McCourt qui répète sans cesse que l'OM n'est pas à vendre. Suffisant pour mettre fin aux rumeurs ? Pas vraiment. Et pour cause, Ben Jacobs, journaliste du Guardian , assure que l'Arabie Saoudite a bien l'intention d'investir en Ligue 1 après l'échec du rachat de Newcastle.

« Il y avait une influence extérieure, y compris des clubs de Premier League. Le PIF pourrait investir dans un autre club, en France : Du côté du PIF : des sources continuent de dire que la réaction de la PL à l'échec de la prise de contrôle est fallacieuse et que le piratage n'était pas une pierre d'achoppement. Mais cela ne sera pas dit publiquement et ils pourraient désormais faire de la France leur priorité absolue pour acheter un club. Ils ont été liés à Marseille », assure le journaliste sur son compte Twitter .

From PIF’s sides: sources continue to say the PL’s reaction to the failed takeover is disingenuous and piracy wasn’t a stumbling block. But they won’t go on record and could now make France their top priority to buy a club in. They have been linked with Marseille.