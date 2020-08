Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva y croit toujours pour son avenir !

Publié le 22 août 2020 à 2h00 par A.M.

En fin de contrat, Thiago Silva pourrait bien disputer son dernier match avec le PSG à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. Mais le Brésilien croit encore à une prolongation.

S'il accepté de finir la saison avec le PSG alors que son contrat arrivait à échéance le 30 juin, tout comme Eric Maxim Choupo-Moting, Thiago Silva pourrait bien disputer son dernier match sous les couleurs parisiennes contre le Bayern Munich dimanche à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. En effet, Leonardo semble réticent à l'idée de le prolonger. Mais Thiago Silva espère toutefois qu'il a encore une chance.

«Je peux continuer à jouer pour le club, alors nous aurons une discussion»