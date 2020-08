Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau candidat déclaré pour James Rodriguez ?

Publié le 21 août 2020 à 16h45 par La rédaction

Indésirable du côté du Real Madrid, James Rodriguez est à la recherche d’un point de chute et pourrait voir un nouveau club passer à l’action pour le recruter cet été.

Éliminé de la Ligue des Champions, le Real Madrid peut se consacrer à son mercato afin de se renforcer pour l’année prochaine. Parmi les souhaits de Florentino Pérez, on retrouve la volonté de réaliser un important dégraissage au sein de l’effectif de Zinedine Zidane à cause des soucis économiques du club merengue. Outre le cas Gareth Bale, le départ de James Rodriguez est aussi une priorité pour la Casa Blanca, mais aussi pour le joueur qui a exprimé son envie de partir : « Je veux aller là où je peux jouer, où je suis heureux et où je me sens aimé tout le monde ». Alerté par sa situation, de nombreux clubs seraient en embuscade pour le milieu offensif colombien comme la Lazio mais un nouveau club européen pourrait rapidement passer à l’action pour James Rodriguez…

Galatasaray voudrait un prêt