Mercato - PSG : Zidane, avenir… James Rodriguez met enfin les choses au clair !

Publié le 16 août 2020 à 17h30 par Dan Marciano

Annoncé sur le départ, James Rodriguez est revenu sur sa saison compliquée au Real Madrid et a évoqué son avenir. Le milieu de terrain n’a pas caché ses envies d’ailleurs et pourrait bien quitter l’Espagne cet été.

Qu’il est loin le temps des succès pour James Rodriguez. Recruté contre un chèque de 75M€ par le Real Madrid en 2014 et meilleur buteur de la Coupe du monde au Brésil (6 buts) la même année, le Colombien était considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète football. Mais le Madrilène a traversé cette saison comme un fantôme. Il n’a disputé que 8 matchs en Liga et n’a inscrit qu’un seul but. Des performances décevantes pour le joueur de 29 ans qui ne rentre plus dans les plans de Zinédine Zidane. Annoncé régulièrement sur le départ, James Rodriguez pourrait, cette-fois, bel et bien changer d’air et se relancer dans un nouveau club. Alors qu’il avait refusé d’évoquer sa situation, le milieu de terrain a attendu la fin de la Ligue des champions pour se prononcer sur la suite de sa carrière, mais aussi ses difficultés rencontrées cette saison.

James Rodriguez ne cache pas sa frustration

« C'est l'une des plus grandes déceptions de ma carrière » a déclaré James Rodriguez au moment d’évoquer sa saison 2019/2020. Le milieu de terrain n’a pas caché sa frustration alors qu’il se sentait en pleine possession de ses moyens : « C'est frustrant de ne pas jouer. Je sais que j'ai les conditions pour toujours jouer. Mais je ne peux pas le faire, donc c'est frustrant. Si j'étais un mauvais joueur, je l'accepterais, mais je suis une personne qui veut gagner et jouer pour toujours » a-t-il déclaré lors du podcast de Daniel Habif. James Rodriguez est également revenu sur sa relation avec Zinédine Zidane qui n’a pas hésité à le laisser sur le banc des remplaçants à de nombreuses reprises : « Ce sont des goûts. Il a ses propres goûts pour certains joueurs et est respectable. Je ne m'implique pas dans ça. Quand on voit que tu n'as pas les mêmes opportunités que tes coéquipiers, c'est difficile… ». Une situation d’autant plus frustrante que le joueur avait demandé à quitter le Real Madrid la saison dernière, mais le club avait décidé de le conserver suite à la blessure de Marco Asensio : « J e voulais partir et le club ne l'a pas fait. Il m'a laissé sortir. Je voulais aller là où j'aurais pu jouer, moi-même et je savais que je n'aurais pas d'opportunités, car Zidane avait déjà sa base. Mon souhait était que les fans aient le souvenir de ma précédente étape à Madrid, pas celle-ci. » L’international colombien a du mal à accepter son statut de remplaçant et pourrait bien quitter le Real Madrid cet été afin de retrouver du temps de jeu.

Un départ plus que probable cet été