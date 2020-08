Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès glisse un nom à Leonardo pour cet été !

Publié le 16 août 2020 à 17h15 par La rédaction

Actuellement en lice pour la demi-finale de Ligue des Champions, le PSG travaille en parallèle sur le mercato. Interrogé sur les possibles joueurs qui pourraient arriver au club parisien, Pierre Ménès a exprimé son souhait de voir Leonardo recruter un joueur du Borussia Dortmund.

Parmi les nombreux dossiers que doit gérer Leonardo, celui du milieu de terrain est prioritaire. Le directeur sportif du PSG multiplierait les pistes dans ce secteur jeu afin d’épauler Marco Verratti l’année prochaine. Parmi les joueurs ciblés, on retrouverait Lorenzo Pellegrini comme révélé en exclusivité, Sergej Milinkovic-savic (Lazio) mais aussi Tanguy Ndombele (Tottenham). Des pistes qui n'avanceraient pas ces dernières semaines. Face à cette situation, certains supporters s’inquiètent de l’évolution du dossier au milieu de terrain. Observant la difficulté de Leonardo sur ces pistes évoquées précédemment, le journaliste de Canal+ , Pierre Ménès a exprimé son souhait de voir arriver un certain milieu de terrain du Borussia Dortmund…

«Witsel je le trouve super intéressant»