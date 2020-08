Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réunion au sommet pour cette piste défensive de Leonardo ?

Publié le 16 août 2020 à 21h45 par La rédaction

Dans le viseur du PSG pour pallier le départ de Thiago Silva, le dossier Milan Skriniar pourrait bien prendre un tournant décisif dans les prochains jours.

Alors que le PSG s’apprête à reprendre la Ligue 1 avec une défense amputée de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, Leonardo souhaiterait au plus vite concrétiser certaines pistes. Kalidou Koulibaly semblait être la piste prioritaire, mais Manchester City aurait pris la main. Ainsi, Milan Skriniar intéresse également le directeur sportif parisien. Dans un premier temps déclaré intransférable par le club lombard, le Slovaque aurait vu sa situation changer ces dernières semaines. Antonio Conte ne compterait en effet plus sur lui et voudrait ainsi le vendre cet été..

Une réunion entre Antonio Conte et Steven Zhang prévue ?