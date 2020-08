Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Alphonso Davies était tout proche de rejoindre l'ASSE !

Publié le 21 août 2020 à 19h00 par La rédaction

Impressionnant avec le Bayern Munich, Alphonso Davies aurait pu jouer en Ligue 1. En effet, l'ASSE aurait manqué de peu le crack canadien.

Inconnu lors de son arrivée au Bayern Munich en provenance de Vancouver, Alphonso Davies a crevé l’écran en Allemagne en moins d’un an et a réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable sous Hans-Dieter Flick. Des performances qui avaient attiré très tôt de nombreux clubs européens comme le FC Barcelone, le Real Madrid. Il en était également de même pour le PSG qui a loupé de peu Alphonso Davies à cause des méthodes de son directeur sportif de l’époque, Antero Henrique. Cependant, ces cadors européens n’ont pas été les premiers à être sur ce joli coup. En effet, l'ASSE aurait très bien pu devancer tout le monde.

L'ASSE a été refroidie par le prix !