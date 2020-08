Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l'échec d'Antero Henrique avec Alphonso Davies !

Publié le 21 août 2020 à 10h30 par La rédaction

Véritable révélation du côté du Bayern Munich, Alphonso Davies aurait pu signer du côté du PSG il y a deux ans. Une arrivée avortée à cause des méthodes d’Antero Herique, directeur sportif du club parisien à l’époque.

Grande révélation cette année avec le Bayern Munich, Alphonse Davies ne cesse d'impressionner avec le club allemand. Recruté il y a deux ans du côté de Vancouver, le Canadien s’est imposé petit à petit au sein de la défense allemande en mettant sur le banc Lucas Hernandez, champion du monde et recrue la plus chère de l’histoire du Bayern Munich. À seulement 19 ans, Alphonso Davies a ainsi disputé 29 matchs de Bundesliga pour 3 buts et 4 passes décisives tout en continuant à impressionner les observateurs. Un potentiel qu'il aurait pu démontrer avec la tunique parisienne car le PSG aurait loupé de peu le prodige canadien à cause de son directeur sportif de l’époque : Antero Henrique.

La méthode Henrique remise en cause