Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour l’avenir de Gerard Piqué !

Publié le 21 août 2020 à 9h15 par H.G.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait se séparer de plusieurs de ses cadres dans les prochaines semaines, Gerard Piqué ne figurerait pas parmi les joueurs susceptibles de quitter le club prochainement.

La cuisante défaite du FC Barcelone face au Bayern Munich en Ligue des Champions (8-2) pourrait avoir de lourdes conséquences au sein du groupe du club catalan. Et pour cause, l’avenir de plusieurs cadres de l’écurie catalane est désormais remis en question, de Sergio Busquets à Luis Suarez en passant par Jordi Alba. Tous ces joueurs sont dernièrement annoncés comme étant dans l’oeil du cyclone et susceptibles de quitter le Barça cet été dans le cadre d’un profond renouvellement de l’effectif. Et alors que le futur de Gerard Piqué faisait lui-aussi l’objet d’incertitudes ces dernières heures, le défenseur central espagnol pourrait finalement être tranquille à en croire les derniers échos en provenance de Catalogne.

L’avenir de Gerard Piqué au FC Barcelone ne serait pas menacé !