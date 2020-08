Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Kylian Mbappé influencé par le Bayern Munich ?

Publié le 21 août 2020 à 8h30 par T.M.

Ce dimanche, le PSG affrontera le Bayern Munich en finale de Ligue des Champions. Une rencontre que le Real Madrid devrait suivre de très près et au sein de la Casa Blanca, on devrait même supporter la bande à Neymar et Kylian Mbappé. Explications.

Le grand jour approche pour le PSG. Depuis 2011 et l’arrivée des Qataris, le club de la capitale rêve de soulever la Ligue des Champions. Les hommes de Thomas Tuchel ne sont désormais plus qu’à une marche d’écrire l’histoire. Mais pour cela, il faudra passer l’obstacle Bayern Munich, annoncé comme le grand favori de la compétition. Néanmoins, pour soulever la Coupe aux grandes oreilles, le PSG pourra avant tout compter sur son duo magique Neymar-Mbappé. Remis de sa blessure à la cheville, le Français sera l’un des grands dangers pour la défense bavaroise. A seulement 21 ans, Kylian Mbappé aura donc l’occasion d’ajouter une ligne prestigieuse à son palmarès, mais aussi d’influencer directement son avenir…

Un sacre pour le rapprocher du Real Madrid ?