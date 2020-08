Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme mea culpa d'Eric Abidal après son départ !

Publié le 21 août 2020 à 7h30 par A.M.

Quelques jours après son départ du FC Barcelone, Eric Abidal reconnait son échec durant son passage au poste de secrétaire technique du club blaugrana.

Dans la foulée de l'humiliation subie contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions (2-8), le FC Barcelone communiquait le départ d'Eric Abidal. Toutefois, Josep Maria Bartomeu a rapidement reconnu que ce n'était pas un choix du club. « Le départ d’Eric Abidal ? Ça a été sa propre décision. Je le remercie pour le travail qu’il a accompli ces dernières années », confiait le président du Barça. Dans une message publié sur son compte Instagram , Eric Abidal a ainsi expliqué les raisons de son son choix et fait son mea culpa concernant son bilan.

«Malgré ma conviction et mon insistance, je n’ai pas réussi»