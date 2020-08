Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG, la destination idéale pour Lionel Messi ?

Publié le 22 août 2020 à 0h15 par T.M.

Annoncé sur le départ au FC Barcelone, Lionel Messi est notamment envoyé vers le PSG. Et pour l’Argentin, rejoindre le club de la capitale serait un choix idéal. Explications.

Où va s’écrire l’avenir de Lionel Messi ? Telle est la question à laquelle tout le monde tente de répondre depuis la claque reçue par le FC Barcelone en Ligue des Champions. Agacé par le climat actuel en Catalogne, l’Argentin envisagerait d’aller voir ailleurs et il l’aurait d’ailleurs fait savoir à Ronald Koeman, nouvel entraîneur du club catalan. A 33 ans, La Pulga pourrait donc s’offrir un nouveau challenge loin de Barcelone et cela pourrait pourquoi pas être du côté du PSG. Dans la capitale française, Messi pourrait d’ailleurs retrouver son ami Neymar. Une opération colossale qui serait à l’étude du côté du Qatar. En effet, selon les informations de Francesc Aguilar, alors que le PSG aurait déjà fait part de son intérêt à Jorge Messi, père et agent de Lionel, au Qatar, on tenterait de trouver une solution pour faire venir le numéro 10 du Barça tout en évitant de s’attirer les foudres de l’UEFA et du fair-play financier.

Des retrouvailles Messi-Neymar ?

Pour le PSG, le problème s’annonce complexe afin de réaliser le transfert de Lionel Messi. Il n’empêche que du côté des champions de France, la star du FC Barcelone aurait toutes les conditions réunies pour être heureux. Comme le développe Francesc Aguilar, la présence de Neymar pourrait tout d’abord peser dans la balance à défaut de plutôt rejoindre Milan. De même, le fait que le PSG domine largement la Ligue 1 et se concentre avant tout sur la Ligue des Champions pourrait convaincre Messi. Le journaliste espagnol précise également que l’Argentin et sa femme, Antonella Roccuzzo, apprécieraient grandement la ville de Paris où ils ont d’ailleurs plusieurs amis, ce qui faciliterait alors l’intégration. A suivre…