Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce choix de Koeman qui pourrait aggraver les choses avec Messi !

Publié le 21 août 2020 à 20h15 par La rédaction

En froid avec sa direction, Lionel Messi pense de plus en plus à quitter le FC Barcelone et les futurs choix de Ronald Koeman ne devraient pas arranger les choses.

Depuis la gifle reçue en Ligue des Champions, le FC Barcelone réalise de nombreux changements en interne. Quique Setien et Éric Abidal ont été débarqués et Ronald Koeman a été intronisé comme le nouvel entraîneur pour entamer ce renouveau. Un projet qui pourrait se faire sans Lionel Messi, mécontent de la situation actuelle au FC Barcelone et qui aurait même indiqué récemment à son nouvel entraîneur son envie d'ailleurs. S'il a affiché son souhait de voir l'Argentin rester au FC Barcelone, Ronald Koeman compte néanmoins faire de grands changements et pourrait encore plus contrarier Lionel Messi au cours des prochaines semaines...

L'avenir de Messi lié à celui de Suarez ?