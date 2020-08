Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Andrea Pirlo va jouer un drôle de tour à Leonardo !

Publié le 22 août 2020 à 2h30 par A.M.

Auteur de prestations très remarquées en Ligue des Champions, Houssem Aouar pourrait quitter l'OL. Et alors que le PSG est à l'affût, c'est bien la Juventus qui est en pole position.

Après son beau parcours européen, ponctué par une élimination en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, l'OL va se tourner vers son mercato. Et en raison de son absence des compétitions européennes la saison prochaine, le club rhodanien pourrait voir filer plusieurs gros joueurs. « Il y aura des départs, mais je ne suis pas inquiet », reconnaissait ainsi Juninho ces derniers jours. Et parmi les joueurs évoqués par le directeur sportif lyonnais, il y a bien évidemment Houssem Aouar.

Pirlo veut relancer le feuilleton Aouar

Brillant durant la Ligue des Champions, Houssem Aouar a confirmé son grand talent. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG le suit d'ailleurs depuis plusieurs mois. Mais selon nos informations, c'est bien la Juventus qui est en pole position dans ce dossier. Et l'arrivée d'Andrea Pirlo sur le banc turinois donne encore plus d'épaisseur à cette piste. Le successeur de Maurizio Sarri apprécie grandement Houssem Aouar et pourrait donc accélérer dans les prochains jours afin de le recruter.