Mercato - PSG : Un nouveau dossier activé pour oublier Thomas Meunier ?

Publié le 21 août 2020 à 13h00 par La rédaction

A la recherche d'un arrière droit afin de pallier le départ de Thomas Meunier à Dortmund, Leonardo aurait activé une piste pour renforcer l'effectif du PSG à ce poste.

Avec les départs de Thomas Meunier et Tanguy Kouassi vers la Bundesliga ainsi que celui de Thiago Silva à l’issue de la Ligue des Champions, l’un des plus gros chantiers du PSG cet été sera de renforcer sa défense. Que ce soit en charnière centrale ou dans les couloirs, le chantier est énorme. De quoi donner quelques maux de tête à Leonardo, qui se penchera sur la question après la finale de la Ligue des Champions. Mais certains dossiers auraient déjà été activés en amont. Et alors qu'attirer un arrière droit apparait comme une priorité pour cet été, le PSG pourrait notamment aller piocher à Manchester United.

Le PSG cible Diogo Dalot