Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Galtier prêt à tenter l’opération… Ruffier ?

Publié le 21 août 2020 à 12h15 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Christophe Galtier songerait au profil de Stéphane Ruffier, avec qui il a longtemps collaboré à l’ASSE. Des discussions auraient déjà eu lieu.

Le LOSC se prépare à perdre son gardien de but, Mike Maignan. Comme révélé par le10sport.com, plusieurs clubs anglais ont des vues sur le portier des Dogues. Et notamment Chelsea, qui se prépare à une offensive pour convaincre Lille. Les Blues doivent d’abord boucler le départ de Kepa Arrizabalaga et la priorité, pour lui succéder, s’appelle Mike Maignan. Dans cette perspective, le LOSC prépare la succession de Maignan et Christophe Galtier aurait un nom en tête : Stéphane Ruffier.

Ça discute déjà ?

Christophe Galtier et Stéphane Ruffier se connaissent très bien depuis leur collaboration à l’ASSE. Pris en grippe par Claude Puel, qui ne lui fait plus confiance et lui préfère Jessy Moulin, Stéphane Ruffier n’a plus d’avenir dans le Forez. Si Montpellier a un temps pensé à lui, l’opération était financièrement trop coûteuse pour les Héraultais. Selon nos sources, les premières discussions autour d’une opération Ruffier à Lille auraient déjà démarré. A 33 ans, Stéphane Ruffier n’a plus qu’un an de contrat et les Verts seront clairement acteurs de son départ si une opportunité se présente…