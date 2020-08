Foot - Mercato - Strasbourg

EXCLU - Mercato : Strasbourg ne veut pas lâcher Djiku

Publié le 21 août 2020 à 10h05 par Alexis Bernard

Auteur d’une très belle saison avec Strasbourg, Alexander Djiku se retrouve courtisé en ce mercato estival. Mais le Racing n’a pas l’intention de le vendre.