Mercato - PSG : Une réunion secrète entre Leonardo, Al-Khelaïfi... et Cristiano Ronaldo ?

Publié le 21 août 2020 à 9h00 par A.C.

Des nombreuses spéculations courent actuellement au sujet d’un possible arrivée de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain.

Est-ce déjà la fin de l’aventure de Cristiano Ronaldo en Italie ? La Gazzetta dello Sport a notamment expliqué que le quintuple Ballon d’Or aurait des envies d’ailleurs, après l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions. Pour France Football et Foot Mercato , le Paris Saint-Germain serait une piste viable. Des contacts auraient même eu lieu entre Leonardo et Jorge Mendes, agent du Portugais qui, d’après nos informations, s‘est rapproché du PSG récemment. Certains parlent même d’une réunion entre les dirigeants parisiens et Cristiano Ronaldo, à Lisbonne.

La presse italienne met les choses au clair pour Cristiano Ronaldo