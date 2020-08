Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une jolie vente totalement remise en cause par un joueur de Ligue 1 ?

Publié le 20 août 2020 à 22h15 par La rédaction

En pleine crise financière, l’Olympique de Marseille est forcé de vendre. L’OM s’apprêtait donc à se séparer de Maxime Lopez mais le transfert pourrait finalement être remis en cause.

L’OM va devoir équilibrer ses comptes vis-à-vis de sa situation face au fair-play financier. C’est notamment Kostas Mitroglou, Valère Germain Christopher Rocchia et Maxime Lopez qui sont poussés vers la sortie. Le dégraissage forcé devait commencer avec le départ de Maxime Lopez vers le FC Séville. Repéré par Monchi et indésirable aux yeux d’André Villas-Boas, il devait être le successeur d’Ever Banega dont le contrat prend fin en octobre 2020.

Lopez doublé par un Niçois ?