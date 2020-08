Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’opération dégraissage de Zinedine Zidane prend forme !

Publié le 20 août 2020 à 19h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid entame une vaste opération de dégraissage afin de libérer de la place dans son effectif, l’effectif des Merengue commence à prendre forme alors que plusieurs départs ont déjà eu lieu, et que d’autres pourraient rapidement suivre…

Florentino Pérez l’a déjà fait savoir à plusieurs reprises : le Real Madrid n’achètera pas cet été. En raison de la pandémie de Covid-19 et de la crise qui s’en est suivie, les Merengue ne pourront pas investir comme ils l’auraient souhaité sur le mercato cet été. Pour pouvoir acheter, le Real Madrid devait d’abord vendre, et dans cette optique, une vaste opération dégraissage aurait été lancée par Zinedine Zidane. Et son équipe commence déjà à prendre forme…

Sept départs déjà bouclés

Ainsi, comme révélé par AS , le Real Madrid aurait déjà bouclé 6 départs pour cet été. Après avoir bouclé le départ d’Achraf Hakimi pour l’Inter Milan contre 40M€, les Merengue ont également laissé filer leur défenseur Javi Sanchez à Valladolid, le club de Ronaldo ayant acheté 50% de ses droits pour 3M€. Luca Zidane a également été informé qu’il ne serait pas conservé par le Real Madrid, lui qui était envoyé en prêt la saison dernière du côté du Racing Santander. Alphonse Areola n’a pas été conservé non plus par les Merengue , lui qui doit retourner du côté du PSG. Trois autres départs ont également été bouclés par le Real Madrid, cette fois sous forme de prêt. Cédé par les Merengue à Granada lors de la deuxième partie de saison, le défenseur central espagnol continuera à jouer pour les Grana la saison prochaine aussi. Takefusa Kubo a quant à lui rejoint le Villarreal d’Unai Emery, également en prêt, pour une saison, après avoir réussi son précédent exercice du côté de Mallorca. Le Sous-marin Jaune va payer son salaire, qui s’élève à 2M€, et devrait également débourser au minimum 2,5M€ dans ce dossier en plus du salaire. Enfin, Reinier, arrivé l’été dernier en provenance de Flamengo contre 30M€, a officiellement été prêté au Borussia Dortmund pour deux saisons.

… Et des retours de prêt

Pour se renforcer, le Real Madrid a tenu à agir intelligemment. Ainsi, les seules arrivées bouclées par le Real Madrid sont des retours de prêt. Alvaro Odriozola, pendant un temps annoncé sur le départ après avoir été prêté au Bayern Munich cette saison, devrait être conservé par les dirigeants merengue, en tant que doublure à Dani Carvajal. Andriy Lunin, de retour d’une bonne saison à Oviedo, devrait quant à lui tenter de concurrencer Thibaut Courtois. Enfin, Martin Odegaard a posé ses valises au Real Madrid, lui qui est de retour de prêt de la Real Sociedad, où il était initialement prêté pendant deux saisons. Il devrait donc devenir le successeur de Luka Modric, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Dani Ceballos, cependant, ne serait toujours pas assuré de continuer, alors qu’il est de retour d’un prêt plutôt concluant du côté d’Arsenal malgré une saison coupée par de nombreuses blessures. L’équipe de Zinedine Zidane commence à prendre forme, alors que d’autres joueurs comme Mariano Diaz, Borja Mayoral ou encore Oscar sont toujours sur le départ…