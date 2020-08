Foot - Mercato - OGC Nice

EXCLU - Mercato - Nice : Le plan de Strasbourg se met en place pour Wylan Cyprien

Publié le 20 août 2020 à 20h45 par A.H.

La direction du RC Strasboug a fixé un plan de vol précis pour son offensive sur Wylan Cyprien.

Comme révélé par le10sport.com, le Racing Club de Strasbourg, qui cherche à s’attacher les services d’un milieu de terrain défensif de haut niveau, planche actuellement sur la piste menant à Wylan Cyprien, pour qui l’OGC Nice cherche activement une solution, alors que le joueur n’a plus qu’un an de contrat.

Conditionnée par la vente de Simakan

Si a priori, le RC Strasbourg n’a qu’une très faible marge de manœuvre, compte tenu du prix fixé par le Gym, entre 10 et 15 millions d’euros, la direction du club alsacien aurait un plan précis. Outre le fait que le Racing anticipe une légère baisse du prix, il a programmé au préalable une grosse vente pour financer le deal. Il s’agit du transfert du jeune défenseur central Mohamed Simakan (20 ans), qui aurait de bonnes chances de rejoindre l’AS Monaco et qui pourrait rapporter au moins 15 millions dans les caisses du club. L’offensive sur Cyprien n’interviendra donc qu’une fois le transfert de Simakan bouclé, si effectivement il se conclut.