Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolonger au PSG ? Thiago Silva y croit encore !

Publié le 21 août 2020 à 9h30 par La rédaction

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva vit peut-être ses derniers moments avec le club parisien. Cependant, le Brésilien n'aurait pas perdu tout espoir de continuer son aventure au PSG.

Après huit ans passés au PSG, une page est peut-être en train de se tourner pour Thiago Silva. En fin de contrat cette saison, le défenseur brésilien a accepté de prolonger de deux mois avec le club parisien pour lui permettre de remporter la Ligue des Champions. Un pari presque réussi avec la qualification en finale de la Coupe aux grandes oreilles où le PSG affrontera le Bayern Munich. Dans le viseur de Chelsea ou encore la Fiorentina, qui tiendrait la corde avec un accord trouvé sur les bases d’un contrat de 4 M€ par an, Thiago Silva n’aurait pas totalement abandonné l’idée de rester dans la capitale. C’est ce qu’il a confirmé au cours d’une interview accordée au site officiel du PSG.

« Nous aurons une discussion et prendrons la meilleure décision »