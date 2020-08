Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette porte de sortie qui se précise pour Luis Suarez...

Publié le 21 août 2020 à 16h15 par A.C.

A 33 ans et à un an du terme de son contrat, Luis Suarez pourrait quitter le FC Barcelone.

Un vent de changement souffle sur le FC Barcelone. Le nouvel entraineur a clairement expliqué vouloir faire un grand ménage, opérant notamment un gros rajeunissement de l’effectif, avec l’intégration de plusieurs pépites de La Masia. Les plus vieux joueurs de l’effectif sont donc invités à partir. C’est le cas de Luis Suarez, dont le contrat se termine en 2021 et qui est annoncé comme l’un des possibles partants, par la presse catalane. L’Uruguayen intéresserait plusieurs clubs, comme la Juventus, ou encore l’Ajax Amsterdam.

Luis Suarez, le rêve de l’Ajax