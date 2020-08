Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un futur échec à mettre au crédit de… Marcelo Bielsa ?

Publié le 22 août 2020 à 5h30 par Th.B.

Entraîneur de Leeds United qui va faire son grand retour en Premier League, Marcelo Bielsa en pincerait pour Rodrigo Moreno. De quoi compliquer les affaires du PSG.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 12 août dernier, le PSG est venu aux informations pour le transfert de Rodrigo Moreno auprès du FC Valence. En attestent les départs de Francis Coquelin et de Dani Parejo à Villarreal, le club espagnol semble faire un dégraissage et le PSG pourrait bien en profiter avec Rodrigo. En quête d’un attaquant pour jouer la doublure de Mauro Icardi la saison prochaine avec les départs d’Eric Maxim Choupo-Moting et d’Edinson Cavani, Leonardo verrait bien l’international espagnol endosser ce rôle. Pourtant, rien ne serait fait dans ce dossier.

Leeds emballé par le profil de Rodrigo