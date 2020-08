Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo engagé dans un bras de fer avec Carlo Ancelotti ?

Publié le 21 août 2020 à 19h45 par La rédaction

Indésirable chez les Red Devils, Diogo Dalot serait à vendre. Alors que le PSG serait sur le coup, il faudra toutefois faire avec la concurrence pour le joueur de Manchester United.

Leonardo s’active pour apporter de la profondeur en défense à Paris ! Avec les départs de Thomas Meunier, Tanguy Kouassi et prochainement celui de Thiago Silva, le directeur sportif parisien a fort à faire cet été. Alors que les pistes menant à Kalidou Koulibaly (Naples) et Sergio Reguilon (Real Madrid) semblent de plus en plus compliquées, Leonardo aurait ciblé Diogo Dalot, qui n’entre plus dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer. Alors que le joueur de Manchester United pourrait venir faire oublier Meunier dans le couloir droit, le PSG serait toutefois loin d'être seul pour Dalot.

Everton cible Diogo Dalot