Mercato - PSG : Leonardo prépare sa vengeance face au Bayern Munich !

Publié le 21 août 2020 à 16h30 par H.G.

Alors que le PSG et le Bayern Munich se retrouveront en finale de la Ligue des Champions ce dimanche, les deux clubs seraient actuellement en froid en coulisses. Au point où le club de la capitale prévoirait de se venger de l’écurie bavaroise.

Pour la première fois de son histoire, le PSG est parvenu à se hisser en finale de la Ligue des Champions, la compétition qui est le grand rêve des dirigeants parisiens depuis que QSI a racheté le club en 2011. Ainsi, l’équipe entrainée par Thomas Tuchel aura l’occasion d’entrer dans l’histoire dimanche prochain, mais pour cela, il faudra avant toute chose s’imposer face au Bayern Munich. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tâche du PSG ne sera vraiment pas simple face au club bavarois. Ce dernier a en effet humilié 8-2 le FC Barcelone en quart de finale du Final 8 , avant d’éliminer l’OL en demi-finale 3-0 sans être brillant, mais en faisant preuve d’un réalisme glacial. Cependant, ce Bayern Munich n’est évidemment pas infaillible, et le PSG aura sa chance à jouer dans ce match qui l’opposera à un club avec lequel les relations seraient très tendues…

Le cas Tanguy Kouassi aurait exaspéré le PSG !

Le Bayern Munich et le PSG n’ont jamais été de bons amis dernièrement. Et pour cause, les dirigeants bavarois ne se sont jamais privés de critiquer ouvertement les moyens financiers de leurs homologues parisiens et leurs méthodes de travail. Cependant, il se pourrait que les méthodes de travail de l’écurie allemande ne soient également pas irréprochables. Ce serait du moins l’avis du PSG à en croire les informations publiées par SoccerLink ce vendredi. D'après le site français, le départ de Tanguy Kouassi aurait excédé le club de la capitale française, bien conscient du fait qu’il a perdu un jeune à très fort potentiel. Ainsi, Paris serait très remonté contre le board du Bayern Munich et ses procédés jugés agressifs. Du reste, le PSG ne serait pas l’unique club à se plaindre des méthodes des champions de Bundesliga puisque le board de Manchester City émettrait un jugement similaire sur ses homologues allemands après le départ de Leroy Sané il y a quelques semaines. Et après ces deux épisodes, il semblerait que ni le PSG, ni les Citizens ne souhaitent calmer le jeu.

