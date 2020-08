Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti rend un vibrant hommage à Thiago Silva !

Publié le 21 août 2020 à 15h00 par La rédaction

Coéquipiers au PSG depuis 2012, Marco Verratti a rendu un vibrant hommage à Thiago Silva, qui va certainement disputer son dernier match avec le PSG ce dimanche face au Bayern Munich.

Ce dimanche, Thiago Silva disputera son 315e et probablement dernier match avec le PSG à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Un dernier match qui pourrait assurément être son plus beau souvenir de son passage dans la capitale française, et l’un des plus beaux souvenirs de sa carrière. Capitaine du PSG depuis 2012, le défenseur brésilien a probablement été l’un des joueurs les plus importants de l’ère QSI, et peut finir en apothéose ce week-end en remportant le trophée tant convoité par les Parisiens. Arrivé en même temps que l’international brésilien lors de l’été 2012, Marco Verratti a tenu à rendre hommage à son coéquipier.

« Une personne qui a toujours tout donné pour le Paris Saint-Germain »