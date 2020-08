Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gasset annonce la couleur pour M'Vila et Ruffier !

Publié le 21 août 2020 à 14h00 par La rédaction

Annoncés sur les tablettes de Bordeaux où ils pourraient retrouver Jean-Louis Gasset, Yann M’Vila et Stéphane Ruffier sont encore loin des Girondins selon l'entraîneur bordelais.

Claude Puel l’a communiqué, il risque d’y avoir de gros changements de côté de l’effectif de l’ASSE. Une annonce qui fait sens à ses récentes décisions comme le choix d’établir une liste noire des joueurs qui ne feraient plus partie de ses plans. On retrouverait ainsi des cadres comme Yann M’Vila, Wahbi Khazri, Stéphane Ruffier ou encore Ryad Boudebouz. Alors que du côté de Wahbi Khazri, on se dirigerait vers la Turquie, Yann M’Vila et Stéphane Ruffier ont notamment été associé dernièrement à Bordeaux, entrainé désormais par Jean-Louis Gasset, ancien coach de l'ASSE. Toutefois, ce dernier ne s'est pas vraiment montré optimistes à ce sujet…

« Ce sera difficile »