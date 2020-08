Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça afficherait une tendance claire pour Messi !

Publié le 21 août 2020 à 13h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi souhaiterait quitter le FC Barcelone cet été à un an du terme de son contrat, le club catalan serait plutôt serein face à cette situation.

Les mauvais résultats du FC Barcelone et la gestion de Josep Maria Bartomeu pourraient avoir raison de la fidélité de Lionel Messi. En effet, l’international argentin serait plus qu’agacé par la situation de son club de toujours et souhaiterait maintenant claquer la porte cet été à un an de la fin de son contrat. Cependant, malgré cette situation alarmante, la direction du FC Barcelone resterait plutôt optimiste quant à l’issue du feuilleton, tandis que Lionel Messi serait lui-même conscient que sa volonté de quitter les Blaugrana sera très compliquée à réaliser vu sa situation contractuelle et sa clause libératoire fixée à 700M€. De quoi inviter à l’optimisme au Barça…

Au sein du Barça, on serait convaincu que Lionel Messi ne partira pas !