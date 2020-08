Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'aveu de Jean-Louis Gasset sur son départ de l'ASSE !

Publié le 22 août 2020 à 2h45 par A.M.

De retour sur un banc avec une arrivée chez les Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset reconnait qu'il a fini son aventure à l'ASSE très fatigué.

Après une saison et demie sur le banc de l'AS Saint-Etienne ponctuée par une très belle quatrième place en Ligue 1, Jean-Louis Gasset avait finalement décidé de quitter les Verts où tout se passait pourtant très bien. Un départ que l'ASSE a eu du mal à digérer puisque Ghislain Printant, son adjoint et son successeur sur le banc stéphanois, a été rapidement limogé et remplacé par Claude Puel la saison dernière. Et alors qu'il a décidé de reprendre du service en acceptant le poste d'entraîneur des Girondins de Bordeaux pour succéder à Paulo Sousa, Jean-Louis Gasset revient sur son départ de l'ASSE.

«J’ai fini fatigué à l’AS Saint-Etienne»