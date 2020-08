Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman insiste pour Depay !

Publié le 22 août 2020 à 2h15 par A.M.

Nommé sur le banc du FC Barcelone afin de succéder à Quqiue Setién, Ronald Koeman aimerait bien attirer Memphis Depay en Catalogne.

« Il y aura des départs, mais je ne suis pas inquiet ». Après l'élimination de l'Olympique Lyonnais contre le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, Juninho a reconnu qu'il y aurait des départs. Dans la foulée, Rudi Garcia a tenté d'être un peu plus optimiste, sans toutefois nier l'évidence : « Il y aura peut-être des départs ou pas. On a de toutes façons un effectif de grande qualité, beaucoup de solutions devant. Ce que je peux dire, c'est que des joueurs se sont mis en lumière. On aurait pu être attaqués avant, on le sera peut-être après ». Parmi les joueurs concernés, le cas de Memphis Depay est évidemment à suivre puisque le contrat du Néerlandais prend fin en juin 2021. Et Ronald Koeman rode.

Koeman veut Depay au Barça