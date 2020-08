Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive de Guardiola pour Messi ? La réponse !

Publié le 22 août 2020 à 7h15 par Th.B.

Alors que Lionel Messi prendrait en considération une arrivée à Manchester City, les Skyblues n’auraient pas encore bougé le petit doigt pour la star du FC Barcelone.

Et si Lionel Messi venait à quitter le FC Barcelone dans les prochaines semaines ? Que ce soit la RAC1 ou Esporte Interativo , les deux médias ont fait part de la volonté du capitaine du FC Barcelone d’aller voir ailleurs alors que le Barça traverse une passe difficile sur le plan sportif et en interne à quelques mois des élections présidentielles. Journaliste pour Esporte Interativo , Marcelo Bechler a évoqué la possibilité que Lionel Messi s’engage en faveur de Manchester City où il aurait la possibilité de jouer de nouveau sous la houlette de Pep Guardiola et d’évoluer aux côtés de son « meilleur ami » Sergio Agüero. Néanmoins, La Pulga ne serait pas prête en l’état de troquer la tunique blaugrana pour celle des Citizens .

Manchester City n’aurait pas avancé ses pions dans le dossier Messi