Mercato - Barcelone : Barça, Guardiola… Cette grosse annonce pour Messi !

Publié le 21 août 2020 à 20h45 par Th.B.

Lassé des problèmes sportifs et extrasportifs du FC Barcelone, Lionel Messi pourrait rapidement prendre la décision de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City alors qu’il aurait déjà fait le choix de quitter le Barça.

Jusqu’ici, Lionel Messi n’a été qu’un homme d’un seul club. Arrivé au FC Barcelone en 2000, le désormais capitaine du Barça a fait toutes ses classes au sein de la renommée Masia avant d’effectuer ses premiers pas dans le monde professionnel au club culé. Depuis les départs successifs de Xavi Hernandez, de Neymar et d’Andrés Iniesta, le FC Barcelone connaît plus de difficultés et les résultats du club blaugrana en Ligue des champions en témoignent. L’humiliation subie face au Bayern Munich aurait été la goutte d’eau qui semble avoir fait déborder le vase dans l’esprit du capitaine du FC Barcelone. Sentant que le club culé ne peut plus répondre à ses attentes, Messi serait susceptible de se laisser tenter par une réunion avec Pep Guardiola à Manchester City.

Voulant « partir maintenant », Messi pourrait retrouver Guardiola !