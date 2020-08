Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme coup de balai préparé par Koeman !

Publié le 23 août 2020 à 2h00 par A.M.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone pour succéder à Quique Setién, Ronald Koeman a déjà des idées claires concernant les joueurs à céder.

« Il y a des joueurs d'un certain âge pour lesquels il y a des doutes sur leur rendement, mais il faut respecter tout le monde. Nous recherchons le meilleur pour le club, mais s'il faut prendre des décisions, nous les prendrons. Tout est allé très vite, depuis nous avons commencé à travailler et à parler sur certaines décisions qu'il faudra vendre. Mais je ne donnerai pas de noms, par respect pour les joueurs . » A peine arrivé sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman a rapidement évoqué la situation de plusieurs cadres et laissé entendre qu'il pourrait y avoir de grands changements.

Plusieurs stars en danger

Et parmi les joueurs susceptibles d'être poussés au départ, il y a plusieurs grands noms. Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez, Gerard Piqué, Ivan Rakitic ou encore Sergi Roberto sont annoncés sur le départ par la presse espagnole. Philippe Coutinho, Nelson Semedo ou encore Samuel Umtiti pourraient également partir d'ici le 5 octobre. Autrement dit, Ronald Koeman prépare un vrai coup de balai pour relancer le Barça.